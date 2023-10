Alba Parietti a Belve: «Mi fa piacere che il mio lato B piaccia a tanti italiani. Non è un caso se lavoro ancora dopo 40 anni»

Alba Parietti ospite di Belve, su Rai 2, intervistata da Francesca Fagnani. La showgirl ha detto: «A me piace piacere e mi piace che il mio culo sia piaciuto a tanti italiani: ma che male faccio? Per di più, senza aver fatto nulla...». Alba Parietti racconta la sua parabola professionale, dallo sgabello sexy di "Galagoal" al suo ruolo di opinionista in diversi programmi: «Il picco Parietti? Non lo dico io, lo dice il fatto che continuo a lavorare dopo quarant'anni», osserva.

Sollecitata, Parietti torna anche sul film cult "Il macellaio" per affermare: «Lo danno più della "Passione di Cristo"!» e quando Fagnani le ricorda che «è stato invece un flop colossale», Parietti risponde: «Ma perché il pubblico si aspettava qualcosa di quasi porno, invece è un film erotico ma d'autore».