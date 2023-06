Morto l'attore Alan Arkin, premio Oscar per Little Miss Sunshine: aveva 89 anni

Addio ad Alan Arkin, premio Oscar come attore non protagonista per il film del 2006 Little Miss Sunshine. Aveva 89 anni. Lo scrive People citando un comunicato dei tre figli Adam, Matthew e Anthony. Arkin è morto nella zona di San Diego, in California. Non sono state rese note le cause della scomparsa. L'ultimo impegno televisivo dell'attore è stato ne Il metodo Kominsky (The Kominsky Method), la serie televisiva in onda su Netflix dal 2018 al 2021 e con protagonista anche Michael Douglas. Ha interpretato il ruolo di Norman Newlander.