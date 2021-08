Giovedì 5 Agosto 2021, 05:01

VIABILITÀ

Prima un intervento di messa in sicurezza e poi, in successione ad altri necessari lavori, quello strutturale. Si muove qualcosa sul fronte della sistemazione della strada Rancolfo-Valcaparara, ieri oggetto di dibattito nel question time in consiglio comunale. A parlare della situazione di «dissesto e pericolo» del tratto, dove la viabilità è stata ridotta per motivi di sicurezza, la consigliera Pd Erika Borghesi, che ha chiesto al Comune i tempi di intervento per la strada e per il limitrofo invaso dell'area che «da molti anni è attenzionata in quanto interessata da un evidente dissesto idrogeologico». Il Comune nel novembre 2020 ha emesso un'ordinanza, grazie all'intervento di Prefettura e Regione, per spingere sulla messa in sicurezza dell'invaso che ad oggi «risulta pressoché svuotato». C'è però aperto il capitolo della sicurezza stradale dove oltretutto le transenne di delimitazione «risultano divelte». «È necessario che il Comune intervenga immediatamente», evidenzia Borghesi. L'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini, nel ricostruire la vicenda, ha ricordato le note della Regione che ha indicato la necessità di lavori di messa in sicurezza all'invaso. Lavori legati a quello della sede stradale per cui c'è la necessità «di realizzare un consolidamento della strada». «Verrà effettuato nel più breve tempo possibile un intervento di messa in sicurezza della strada, per compiere l'intervento strutturale sarà invece necessario attendere la definitiva messa in sicurezza dell'invaso da parte del privato».