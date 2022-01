Domenica 2 Gennaio 2022, 05:02

VECCHIO E NUOVO ANNO

CITTA' DI CASTELLO Solo fiocchi rosa all'ospedale di Città di Castello per il primo nato dell'anno nuovo e l'ultimo di quello che ci siamo messi alle spalle nella Usl Umbria 1. Nora, pesa 2,610 chilogrammi, è venuta alla luce alle 9,47 di ieri mattina con taglio cesareo. I genitori sono di Umbertide. L'ultima arrivata dell'anno scorso, alle 9,52 del 31 dicembre, è Wang Jun, 2,400 chilogrammi alla bilancia, per la felicità di una coppia di Castelfranco, in provincia di Arezzo. Nel 2021 l'ospedale cittadino ha effettuato 684 parti. Nessun nuovo vagito, ieri, nel plesso di Gubbio-Gualdo Tadino che archivia i dodici mesi appena trascorsi con la nascita di 514 bebè. L'ultima cicogna, la mattina di San Silvestro, alle 9,55, ha portato con un cesareo Luigi, 3,640 chilogrammi. Babbo e mamma sono di Perugia. «Tanti sentiti auguri alle nuove arrivate nella nostra comunità, Nora e Wang Jun, ai loro genitori ed ai loro familiari» sono arrivati dal sindaco Luca Secondi, appena apprese le notizie. Il primo cittadino ha colto l'occasione dei lieti eventi per sottolineare lo straordinario lavoro del personale del nosocomio tifernate ad ogni livello: «Grazie per la vostra professionalità in ogni circostanza».

W. Rond.

© RIPRODUZIONE RISERVATA