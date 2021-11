Domenica 28 Novembre 2021, 05:01

DAL PALAZZO

TODI Dopo le forti censure di poco tempo fa, fatte dal Pd sulle scelte operate dall'assessorato alla cultura indirizzate troppo sull'effimero, oggi sempre il Pd presenta il conto economico di quelle che definisce: «Le spese folli del settore Cultura e la cicala Ranchicchio: quasi 5mila euro per pranzi e cene pagate coi soldi dei tuderti!». Questa la cifra che, secondo il Pd, emerge se si vanno ad analizzare le numerose delibere del settore Cultura che hanno finanziato gli incontri conviviali organizzati nell'anno in corso dall'amministrazione Ruggiano. In pochi mesi sono stati spesi quasi 5mila euro, per la precisione, 4.440, nell'ambito di iniziative culturali promosse, patrocinate e finanziate dal Comune di Todi. «Nel dettaglio precisano quelli del Pd - 1.050 euro per conviviale mostra Barillari; 145 euro per conviviale Uomini da marciapiede; 380 euro per conviviale Pomodoro; 175 euro per conviviale Quattrini; 1.025 euro per conviviale in onore del console australiano; 750 euro per conviviale Todimmagina 2021; 875 euro per conviviale Todimmagina 2021 con ospite l'astronauta Paolo Nespoli». «Peraltro, il paragone con la precedente amministrazione anche su questo versante è impietoso, visto che delibere del genere nello scorso quinquennio non si sono mai viste».

Lu.Fog.