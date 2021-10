Giovedì 28 Ottobre 2021, 05:02

VIABILITÀ

Quasi 800mila euro per mettere in sicurezza nove strade. Ieri la giunta ha dato il via libera al primo stralcio degli interventi previsti per il 2021. Il disco verde è arrivato per i progetti esecutivi che riguarderanno anche arterie di particolare importanza dal punto di vista del traffico, come via XIV Settembre. Questa la lista completa dei tratti che saranno interessati dai lavori di risanamento delle parti carrabili e ripristino della segnaletica orizzontale. Strada Fosso dell'Infernaccio, via Fiesole (Prepo), strada Tiberina Sud (Balanzano), via Cestellini (Ponte San Giovanni), strada Tiberina Nord (primo e secondo tratto, da Ponte San Giovanni a Ponte Valleceppi), via dei Narcisi (Casaglia), strada della Forcella (Cenerente), Strada Centrale Umbra (zona Ospedalicchio) e appunto via XIV Settembre. Il via libera ai progetti esecutivi ieri in giunta su proposta dell'assessore ai Lavori pubblici Otello Numerini. L'investimento ammonta a 792mila euro. Ora si apre l'iter di affidamento dei vari interventi. «Prosegue il piano generale per migliorare i livelli di sicurezza delle strade della nostra città, come confermato già dalle scelte fatte dall'amministrazione in sede di approvazione del bilancio», ha spiegato Numerini. «Per noi il piano strade è un obiettivo strategico e prioritario e con questo stralcio, metteremo mano ad alcuni tratti particolarmente degradati e importanti della viabilità». Sempre in tema di risanamenti, già messi in cantiere lavori di ripavimentazione in via Cialdini, via Brugnoli, via del Cavallaccio e strada Madonna Alta.

Riccardo Gasperini