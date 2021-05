5 Maggio 2021

Il Comune, con l'ordinanza 369 dell'area Opere pubbliche firmata dal sindaco Andrea Romizi, ha prorogato l'utilizzo della palestra del cva Rimbocchi per l'accoglienza delle persone senza fissa dimora in cerca di un ricovero. Il provvedimento rimarrà in vigore fino al 16 maggio. La struttura, riscaldata e attrezzata, sarà aperta dalle ore 20 fino alle ore 8 del giorno seguente, nel rispetto delle prescrizioni anticovid e con il limite massimo di 25 ospiti. Nell'eventualità che sopraggiungano eventi atmosferici eccezionali, specifica l'atto, la struttura rimarrà aperta 24 ore su 24. Nei giorni scorsi era intervenuta sul tema la Comunità di Sant'Egidio.

«Invitiamo a cogliere le opportunità offerte da questo tempo straordinario di pandemia ha scritto Luciano Morini per superare il concetto di emergenza e avviare subito un sistema di tutela e di reinserimento continuativo ed integrato. Rendiamo ordinario prendersi cura delle persone più fragili della nostra città». La Comunità di Sant'Egidio in previsione della chiusura, prevista per il 3 maggio e poi prorogata, aveva precisato detto che «non sarebbe motivata dalla necessità di riassegnare gli spazi al loro uso originario: si tratta di una struttura che resterà comunque inutilizzata in quanto in precedenza usata come magazzino». Da tempo nel territorio è inoltre avviato un dibattito sul come poter riqualificare la struttura riportandola al centro della vita del quartiere.