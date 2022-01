Mercoledì 19 Gennaio 2022, 05:01

SICUREZZA

Oltre i limiti di velocità, con la fretta come compagna di viaggio. Ma anche spericolati oltre il limite consentito, perché con una mano guidano e con l'altra stanno invece a mandare messaggi su whatsapp o a scorrere i social network. Ma non solo.

Perché c'è anche chi va in giro senza patente, chi invece se l'è vista revocare ma se ne frega, chi ancora non paga l'assicurazione da tempo e chi, infine, la revisione dell'auto non sa cosa sia. In tre parole: pirati della strada.

Potenziali, per carità, perché quelli reali sono coloro che provocano incidenti per poi scappare. Ma comunque altamente pericolosi per la propria incolumità e quella delle persone che si trovano in auto con loro o a incrociarli per la strada.

E una quarantina sono i pirati bloccati dai carabinieri dall'inizio dell'anno a Perugia e provincia.

Cifra sicuramente ragguardevole, che testimonia due elementi. Come anzitutto i controlli del territorio disposti dal comando provinciale siano particolarmente intensi, anche perché c'è da verificare il rispetto della normativa anti-Covid in questa fase di espansione massima del virus tra contagi e ricoverati.

Ma anche come molte persone dopo zone rosse e lockdown stentino ancora a recuperare un modo corretto di stare in auto e rispettoso del Codice della strada.

IL BILANCIO

Ecco allora fioccare multe e sanzioni. I carabinieri di Perugia hanno controllato 195 auto e 476 persone in pochi giorni, procedendo a elevare 14 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, di cui due per guida senza patente, una per guida con patente revocata, tre per divieto di sosta, quattro per mancata revisione, tre per assicurazione non in regola e una per uso telefono cellulare alla guida.

Ancora, i carabinieri della compagnia di Todi hanno controllato 95 persone, di cui 18 stranieri, e 88 tra automezzi e motomezzi fra Todi, Marsciano e Deruta con controlli operati sulle principali arterie del territorio: il bilancio parla di 7 contravvenzioni per altrettante violazioni al Codice della strada, per uso del telefono cellulare alla guida di auto, senza la copertura assicurativa o con patente di guida revocata.

Nella zona di Assisi, ma anche di Bastia e fino a Valfabbrica, i carabinieri della compagnia hanno dall'inizio dell'anno controllato 1698 persone e 809 i veicoli con 25 sanzioni.

ANTI COVID OK

Se per strada c'è chi non rispetta le regole, pare che invece negli ultimi giorni per le strade e nei luoghi pubblici le norme legate al mantenere determinati comportamenti per evitare la diffusione del Covid siano rispettate al massimo. I carabinieri infatti, anche grazie all'aiuto dei colleghi dell'Aliquota di Primo Intervento (A.P.I.), hanno controllato centinaia di persone, locali pubblici e centri commerciali: secondo quanto si apprende, solo due sanzioni per non rispetto della quarantena e mancato uso della mascherina.

E. Prio.