...sino ai più complessi opzional quali il navigatore, i sensori per il parcheggio, la chiusura centralizzata, o addirittura i sedili riscaldati - potrebbe creare problemi sia per il non perfetto funzionamento, sia per i comandi estranei all'insieme di pulsanti e spie presenti e ben organizzati dalla casa costruttrice nella plancia dell'automobile. C'è da dire che alcuni optional sono molto cari e dopo aver aggiunto gli apparentemente indispensabili, come la vernice metallizzata, i cerchi sportivi e i fari al led, il prezzo base lievita sino anche al 30% in più, e pensare di aggiungerne altri rimane difficile.

Già si sta affrontando un costo non indifferente, il clima?... mah, sì prendiamolo non elettronico, la radio? ... facciamoci bastare quella basic e le manovre in retromarcia? insomma -sono un automobilista provetto- le ho sempre fatte senza telecamera! Il punto è che con il climatizzatore non elettronico il viziato automobilista 2.0 avrà sempre troppo freddo o troppo caldo, e con il bluetooth non originale della casa le telefonate diventeranno un problema, per tacere degli antiestetici microfoni impiantati vicino allo specchietto. La regola d'oro è dunque una accurata riflessione dopo aver scelto le cose basilari, cioè modello, colore e motorizzazione. Evitando di polemizzare sul costo degli accessori e i margini di guadagno che assicurano, all'atto dell'acquisto di un'auto nuova occorrerebbe innanzitutto fare lo sforzo di privilegiare la sicurezza includendo gli airbag laterali, anteriori e posteriori, i sistemi ADAS di assistenza alla guida quali cruise control adattivo, frenata automatica di emergenza, avviso di cambio di corsia..., tutta tecnologia che, per carità, non abbellisce l'amata automobile, ma che aiuta ad evitare incidenti, ad iniziare dai più banali. Proprio per non trovarsi a dire se avessi avuto questo o quell'accessorio quel tamponamento non sarebbe accaduto, è bene pensarci bene, iniziando a sfoltire le cose inutili. Un discorso a parte va fatto sui pacchetti, cioè sui quegli insiemi di accessori proposti dalla casa madre: spesso e volentieri sono molto convenienti, ragione per la quale all'atto dell'acquisto vale la pena esaminare prima i pacchetti e poi passare alla scelta del singolo accessorio.

Se poi c'è ancora spazio nel budget di spesa, si può anche prendere in considerazione l'inutilità elevandola tuttavia a massimo comfort; ed allora una scelta da fare è senz'altro quella dei sedili climatizzati (così d'estate si evita di inzuppare la camicia di sudore. Ma attenti al colpo della strega), il parabrezza riscaldato (così nelle gelide mattine d'inverno il ghiaccio si scioglie in un attimo) e se rimane ancora qualche spicciolo i fanali che si orientano sulla base dell'angolo di sterzata. Questo oggi è un accessorio ma quasi 50 anni or sono la mitica Citroen ds già li aveva, di serie. Mitica veramente, forse anche lungimirante.

Ruggero Campi

