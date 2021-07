Giovedì 29 Luglio 2021, 05:01

CHIESA

È il giorno di una tradizione che non è mancata nemmeno l'anno scorso in piena pandemia e che apre gli appuntamenti estivi religiosi e culturali della cattedrale di San Lorenzo. Oggi, dopo la messa delle 11, si svolgerà la calata del Sant'Anello. Il rito è animato dai membri della Confraternita del Santissimo Sacramento, di San Giuseppe e del Sant'Anello. Si tratta della discesa del reliquiario di argento e rame conservato in una cassaforte posta a otto metri d'altezza, sopra l'altare della cappella del Sant'Anello. La cassaforte è protetta da una serie di grate e sportelli in metallo che vengono aperti con 14 chiavi in possesso delle autorità municipali (sette) e religiose (cinque), del Nobile Collegio del Cambio e del Collegio della Mercanzia (una ciascuna), a testimonianza dell'importanza di questa reliquia non solo religiosa ma per l'intera storia della città. Il Sant'Anello verrà riposizionato all'interno della cassaforte venerdì, al termine della celebrazione eucaristica vespertina delle ore 18.

Proprio in questi giorni comincerà anche un altro appuntamento molto atteso, il Festival internazionale laurenziano d'organo, giunto alla 13esima edizione. Si svolgerà dal 31 luglio all'8 agosto, alle ore 21.30. In occasione della ricorrenza della morte di Dante Alighieri, sarà dedicato al sommo poeta il concerto conclusivo del festival eseguito dal maestro italiano Adriano Falcioni, organista titolare della cattedrale perugina e direttore artistico dello stesso festival.

Un po' più avanti, il 10 agosto, la chiesa celebra la festa liturgica di San Lorenzo, martire e diacono per eccellenza della carità, titolare della cattedrale perugina. Nel pomeriggio della vigilia, il 9 alle ore 18, il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti presiederà in cattedrale i primi vespri e il giorno seguente, alle ore 11, la solenne celebrazione eucaristica insieme ai canonici della cattedrale alla presenza delle autorità della città. Come è tradizione, durante questa celebrazione, ci sarà l'ordinazione di alcuni diaconi permanenti.

Quest'anno il cardinale Bassetti ne ordinerà tre: Stefano Bucarini, della parrocchia di Castel del Piano; Mauro Corazzi, della parrocchia di Pianello; Moreno Fabbri, della parrocchia di San Sisto.

Questa festa è particolarmente sentita al Punto di ristoro sociale Comune-Caritas San Lorenzo che rimarrà aperto il 10 agosto, come ogni anno, da quando è stato attivato (2008) nell'antico Oratorio dei Santi Simone e Giuda Taddeo adiacente alla chiesa del Carmine in pieno centro storico.

Oltre a distribuire pasti caldi dal lunedì al sabato a più di cinquanta persone seguite dai servizi sociali e dalla Caritas, questo servizio, animato da volontari, è diventato negli anni un punto di riferimento per il quartiere del Carmine, oltre ad essere luogo di ascolto-accoglienza.

Ri.Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA