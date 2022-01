Domenica 2 Gennaio 2022, 05:02

IL BILANCIO

Follie di San Silvestro. Perché nonostante un ultimo dell'anno in tono super minore, soprattutto allo scoccare della mezzanotte qualcuno ha ben pensato di rovinare ulteriormente le cose.

La buona notizia è che le ferite causate dal non corretto utilizzo dei fuochi d'artificio non sembrano essere particolarmente gravi per le circa quindici persone rimaste coinvolte e ustionate. Una decina, come detto, tra Perugia e provincia con i casi principali che si sono avuti «quattro all'ospedale di Città di Castello, tre ad Assisi, due a Pantalla e nessuno a Branca e Castiglione del Lago. Non c'è stato alcun caso grave. I pazienti sono stati subito dimessi o tenuti sotto osservazione per qualche ora prima di essere rimandati a casa» fa sapere la Usl Umbria 1. A Perugia si ha notizia invece di altre 4-5 persone che hanno avuto problematiche dopo l'esplosione dei fuochi, ma anche in questo caso si tratterebbe di cose non particolarmente gravi e a tutto ieri mattina non si erano avuti accessi al pronto soccorso.

Follie di San Silvestro anche per la paura provata ad Elce da alcuni residenti sempre a seguito dell'esplosione dei fuochi d'artificio: secondo quanto si apprende, infatti, soltanto l'intervento con la massima celerità da parte dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme minacciassero una casa lungo via Torelli.

In centro è andato in scena un ultimo dell'anno con gente a brindare e fare fuochi soprattutto lungo corso Vannucci e in piazza Danti ma in tono ovviamente minore rispetto al passato, quando c'era lo spettacolo dei fuochi del Comune e i concerti in piazza. Carabinieri in piazza 4 novembre, Finanza in piazza Danti e la polizia locale lungo il corso hanno sorvegliato la zona. Controlli da parte della polizia per il rispetto della normativa anti Covid nei locali, non emerse criticità. C'è anche chi ha cercato la via del fai da te, alzando il volume della radio e mettendosi a ballare in piazza Italia.

A San Mariano la zona del Girasole presa di mira da vandali in strada a tirare i fuochi: cassonetti e panchine spaccate e sacchi della farmacia aperti con guanti e tamponi usati sparsi per strada.

Michele Milletti