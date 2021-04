18 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







POLITICA

RIPARTE IL PARTITO

REPUBBLICANO

Si è costituita, nello spirito della tradizione mazziniana della città, la sezione di Perugia del Partito Repubblicano Italiano, intitolata a Mario Angeloni. L'iniziativa è stata di alcuni giovani repubblicani degli anni 80, Valentina Forti, Andrea Scalfaro ed Enrico Bartoccioni. Fa parte del movimento di rinascita del partito su tutto il territorio nazionale e punta a supportare il progetto per un polo Liberal Democratico, le cui linee programmatiche sono in fase di elaborazione da parte del comitato scientifico presieduto da Carlo Cottarelli.

SERVIZI

NUOVI LAVORI

DI UMBRA ACQUE

Martedì dalle ore 8,30 alle ore 17,30 per interventi sulla rete idrica, sarà sospesa l'erogazione di acqua in via Guido Pompili, Fra' Bevignate, Carlo Cattaneo, Ippolito Nievo, Italo Svevo e Madonna del Riccio. Umbra Acque ricorda che per interventi urgenti è disponibile il pronto intervento al numero verde 800250445.

IL TEATRO

RIPARTE ONLINE

UN LABORATORIO

Riprende le proprie attività online il laboratorio teatrale interculturale Human Beings, diretto da Danilo Cremonte. Martedì dalle 19,15 alle 21,15 si terrà il primo incontro su Zoom. Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al 3498618557 oppure scrivendo

una mail a smascherati@humanbeings.it. Il laboratorio riprende in modalità online, per poi proseguire in presenza appena sarà possibile.