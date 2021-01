© RIPRODUZIONE RISERVATA

CURIOSANDOCittadini a volte un po' troppo sbadati. Al punto da perdere in giro per Perugia davvero di tutto. Anche una pianola. Compare nell'ultima lista di oggetti rinvenuti nel territorio dalla polizia locale, quella riferita al periodo che va da luglio a dicembre 2020. Come ogni anno, ci sono i gran di classici: dai portafogli con e senza denaro agli occhiali da sole. Ma ogni volta spunta qualche oggetto curioso. E magari anche costoso. Nonostante il valore c'è però chi, magari in un momento di fretta, dimentica quell'oggetto per strada, in un parco o ad una fermata del bus. Un attimo di sbadataggine che può di certo capitare a tutti.TANTE TIPOLOGIESono infatti tantissimi i beni che la polizia locale, all'ufficio oggetti smarriti della centrale di Madonna Alta, ha in custodia. Anche per lungo tempo, perché c'è stato anche un caso di un set di posate preziose rimasto lì per anni. È solo una delle storie legate ai tanti oggetti smarriti che, non avendo più un proprietario, spesso vengono trovati dagli agenti della polizia locale oppure da qualche cittadino che li consegna all'ufficio di Madonna Alta. L'ultima lista di oggetti depositati al comando parla, oltre che della pianola e di portafogli, anche di portachiavi e chiavi, monili vari, borse e zaini. E poi libri e occhiali, indumenti personali (una volta fu trovata una valigia piena di biancheria), biciclette e oggetti di varia natura.TECNOLOGIAAll'appello non manca l'hi-tech. Cioè cellulari, macchine fotografiche digitali e perfino tablet. Tutti oggetti di valore, rimasti in qualche punto della città e ora custoditi al comando della polizia locale, dove nemmeno troppo tempo fa (fine 2019) finì anche una statua religiosa di peso e dimensioni considerevoli, che venne trovata dagli agenti della polizia locale nella zona dell'acropoli. Se è difficile capire come e perché sia finita a terra, è certamente una dimostrazione che non sono solo le cose più piccole a poter sfuggire di mano senza rendersene conto.I DATI DEL 2020Nell'ultimo report della polizia locale, quello riferito all'attività svolta durante il 2020 e presentato nei giorni scorsi in occasione del patrono San Sebastiano, c'è anche il dato generale degli interventi effettuati sul fronte degli oggetti smarriti. Le voci sono queste: procedure oggetti rinvenuti di valore 37, procedure oggetti rinvenuti non di valore 1328. Sommando oggetti di valore importante e non di valore, si arriva a tre oggetti recuperati al giorno.Riccardo Gasperini