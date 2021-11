Mercoledì 3 Novembre 2021, 05:03

IL DRAMMA

Dare risposte a una tragedia: un compito difficile, reso ancora più delicato perché ci sono tre bambini che hanno perso la loro mamma.

Oggi, all'ospedale Santa Maria della misericordia, il medico legale Laura Panata e la collega tossicologa Paola Melai svolgeranno l'esame autoptico sul corpo di Mara Ortolani, la giovane parrucchiera e mamma di tre bambini morta dopo un incidente con l'auto andata in fiamme.

Mara, venerdì notte, a San Nicolò di Celle lungo la Marscianese, mentre andava dal negozio di Brufa a riabbracciare i suoi tre piccoli, ha perso il controllo della sua Dacia Duster bi-fuel ed è finita contro un grosso pino marittimo a pochi metri da una casa di campagna. L'impatto è stato violentissimo, l'auto si è ribaltata ed è diventata una palla di fuoco. Forse per la rottura del serbatoio del Gpl. Nello schianto che ha scheggiato il tronco del vecchio pino.

E mentre le lacrime continuano a scorrere sui social e a Brufa per la povera Mara, dall'autopsia si aspettano le prime risposte per avere elementi più chiari su una scomparsa così tragica. Con i familiari che, terminata l'autopsia, potranno darle l'ultimo saluto.