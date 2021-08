Giovedì 5 Agosto 2021, 05:01

LE NOVITÀ

Prende sempre più forma la nuova scuola che sarà realizzata a Centova tra il Capitini e il Chico Mendez. L'iter è in fase avanzata e l'avvio dei lavori si avvicina. Per la struttura, destinata alle scuole superiori, la Provincia ha a disposizione 4 milioni di euro (mutui Bei). L'operazione rientra nello scambio di un terreno di proprietà con il Comune, che prenderà l'area del Tiglio al parco Santa Margheirta. Per la scuola a Centova oltre ad una modifica al piano regolatore viste le classificazioni dell'area, dovranno essere seguite indicazioni messe sul tavolo dal servizio Sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni della Regione. Come il mantenimento della «vegetazione arborea con particolare attenzione alle specie tutelate». Sul fronte ambientale, più nello specifico è stato spiegato, come riporta la delibera 94 del consiglio comunale, che per «migliorare l'inserimento paesaggistico dell'intervento, si raccomanda di prevedere un piano del verde che si armonizzi completamente con le aree riguardanti le sistemazioni esterne e quelle destinate alle attività sportive intorno all'edificio». Il piano dovrà salvaguardare e prevedere l'incremento della vegetazione. Sono solo alcune delle indicazioni per il progetto del nuovo blocco da tre livelli fuori terra, per una volumetria complessiva di 7.400 metri cubi, con un totale di 15 aule, servizi e lavoratori.

DAL COMUNE

Intanto il Comune spinge sui lavori per le scuole di competenza. A San Marco sarà rifatto un muro esterno (65mila euro), nuovi bagni a Colombella (55mila euro), via le barriere architettoniche in vari edifici come la l'infanzia Alfieri, quella di via Quieta e ala media San Paolo. Previste anche due aule con trattamento acustico alla Comparozzi e alla media di San Martino in Campo. Nuovo bagno per disabili e montascale alla primaria Calzoni di San Martino in Colle. I lavori sono finanziati da Comune con risorse proprie.

Ri.Ga.