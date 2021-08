Domenica 15 Agosto 2021, 05:01

L'INTERVENTO

Agenti della squadra voltante della questura e i militari dell'esercito di pattuglia a Fontivegge hanno fermato due spacciatori. La chiamata alla sala operativa della questura è arrivata dalla zona della stazione da parte dei militari dell'esercito che hanno chiesto l'ausilio dei poliziotti.

Giunti sul posto, gli agenti della squadra volante, unitamente ai militari, hanno effettuato un approfondimento dei controlli nei confronti di due cittadini romeni rispettivamente di 27 e 26 anni. I due sono stati sorpresi con due involucri, due dosi, di eroina. I due romeni, terminati i controlli di rito, sono stati denunciati con l'accusa di detenzione e fini di spaccio e la piccola quantità di droga è stata sequestrata.

Gli agenti della volanti sono anche intervenuti a Ponte San Giovanni dove un autista di autobus riferiva di avere a bordo un uomo che non intendeva pagare il biglietto necessario per proseguire la corsa sino a Todi.

Giunti sul posto gli agenti hanno identificato l'uomo. Si tratta di un cittadino extracomunitario di origini nigeriane, 29 anni che si rifiutava di fornire le proprie generalità.

L'approfondimento dei controlli da parte degli uomini della squadra volante permetteva non solo di verificare che il soggetto presentava precedenti per reati legati allo spaccio di droga, ma è anche risultato irregolare.

Il nigeriano veniva denunciato per i reati di rifiuto di fornire le generalità e interruzione di pubblico servizio, inoltre veniva posto a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia e avviate le pratiche per l'espulsione.