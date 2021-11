Sabato 20 Novembre 2021, 05:01

IL PROGETTO

Il Comando unità forestali ambientali e agroalimentari carabinieri, in collaborazione con il ministero della Transizione Ecologica, ha promosso il progetto Un albero per il futuro che prevede la donazione e messa a dimora nelle scuole italiane di circa 500mila piantine autoctone forestali, nel triennio 2020-2022 con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi sul tema dell'impegno sociale e sull'importanza della salvaguardia ambientale. Nell'ambito di questo progetto è stata inserita l'iniziativa dell'Albero di Falcone Ficus macrophilla columnaris magnolioides, radicato nei pressi dell'abitazione del Giudice assassinato dalla mafia nel 1992, albero simbolo dell'impegno verso lo Stato e di lotta alle mafie. La presenza dell'Albero di Falcone concorrerà a sensibilizzare i ragazzi al tema dell'impegno sociale ma anche all'importanza della salvaguardia ambientale.

In Umbria l'unico Istituto ad essere destinatario del progetto è la scuola primaria Falcone-Borsellino a Prepo dove ieri si è svolta la cerimonia di consegna dell'albero. La cerimonia presieduta dal colonnello Gaetano Palescandolo, comandante regionale dei Carabinieri Forestali, ha visto la partecipazione di tutte le più alte cariche istituzionali regionali, militari e civili, del vescovo di Perugia e la partecipazione della Direzione scolastica regionale unitamente al Preside, insegnanti ed alunni dell'Istituto che hanno aperto la cerimonia sulle note dell'inno d'Italia.