Venerdì 26 Novembre 2021, 05:01

I CONTROLLI

Controlli sempre più mirati nella zona di Fontivegge. Azione su cui punta forte il questore Giuseppe Bellassai. Impegnati in strada Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche e Nucleo Decoro Urbano Fontivegge della Polizia Locale di Perugia che hanno effettuato alcuni posti di controllo con l'identificazione di numerose persone e veicoli in transito nella zona di via Settevalli. Ma c'è stato anche un intervento mirato che ha fatto scoprire droga e refurtiva.

Gli agenti hanno operato in via della Concordia, dopo la segnalazione di una possibile occupazione abusiva di un appartamento.

Trovati tre cittadini stranieri di origini africane. Nel cassetto della stanza di uno dei tre, un cittadino nigeriano classe 1992 con precedenti per droga, sono stati trovati 27 grammi di marijuana e due grammi di eroina e anche un e - bike rubata.

Il nigeriano, messo di fronte alle sue evidenti responsabilità, veniva denunciato in stato di libertà per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per la ricettazione del veicolo rubato. Al termine delle attività la sostanza stupefacente veniva sequestrata e la bici elettrica riconsegnato, con grande soddisfazione, al legittimo proprietario.

