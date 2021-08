Giovedì 5 Agosto 2021, 05:01

I CONTROLLI

Aveva accesso e fatto esplodere materiale esplosivo in mezzo alla strada, come nulla fosse. Ma non ha fatto i conti con l'intervento immediato di una pattuglia dei carabinieri, che lo hanno praticamente sorpreso con le mani nell'esplosivo e subito denunciato.

È andata male, al 55enne perugino residente nell'hinterland cittadino anche e soprattutto perché l'Arma in questi giorni sta mettendo in campo un «massiccio dispositivo di pattuglie per intensificare l'azione di vigilanza sull'acropoli e nell'hinterland» che permette così ai carabinieri di essere ancora più veloci nell'individuare chi commette reati.

Non è l'unica denuncia nel corso dei controlli delle ultime ore. Altre due persone sono state denunciate, una per guida in stato d'ebbrezza e un'altra per spaccio.

I carabinieri hanno, inoltre, elevato due per violazioni al Codice della Strada, di cui una per circolazione con veicolo con assicurazione non in regola e una per guida con patente scaduta. Infine i militari di Ponte San Giovanni hanno localizzato e arrestato un albanese sul quale pendeva un ordine di carcerazione di quattro giorni. Espiati i quali sarà immediatamente espulso.