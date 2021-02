IL PROGETTO

GUALDO TADINO La giunta comunale di Gualdo Tadino ha approvato il progetto definitivo per la riqualificazione del Centro Promozionale della Ceramica. La struttura risale ai primi anni 80 ed il recupero è finalizzato al rilancio della sua idea originale finalizzata alla promozione della ceramica ed alla attivazione di servizi funzionali al mondo produttivo della ceramica. Il Centro ospiterà il Museo della ceramica moderna con gran parte delle opere vincitrici dei Concorsi Intenazionali a tema dal 1959 ad oggi. Avrà anche spazi espositivi, un laboratorio ed un auditorium. L'importo complessivo stanziato per la realizzazione del primo stralcio funzionale è di 900 mila euro, 332 mila dei quali finanziati dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Perugia (166.000 euro stanziati ne 2017 e 166.000 euro nel 2018). Il resto lo finanzierà il comune dal proprio bilancio (utilizzando anche gli introiti derivanti dalla recente vendita di un terreno di fronte alla stazione ferroviaria). Il progetto è stato realizzato da un pool di 8 tecnici (ingegneri, architetti, geometri) e, nel primo stralcio funzionale, prevede un adeguamento sismico della struttura, l'abbattimento delle barriere architettoniche, gli interventi impiantistici, interventi architettonici interni nell'area espositiva e di formazione per adeguare la struttura alle esigenze delle nuove funzioni che dovrà assolvere. L'intervento sull'auditorium, al di là dell'adeguamento sismico, verrà rimandato in futuro al secondo stralcio. Il progetto ridarà nuova linfa anche al settore dell'edilizia.

Riccardo Serroni

© RIPRODUZIONE RISERVATA