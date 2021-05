10 Maggio 2021

I CONTROLLI

Movida senza eccessi. Fontivegge a parte. Il viatico migliore per tornare il più velocemente possibile alla normalità, con la stragrande maggioranza delle persone a rispettare norme e divieti apprezzando il lento ritorno alla vita. Ma purtroppo con una minoranza di persone che continua a ignorare le regole, con tanto di interventi delle forze dell'ordine.

Questa la risultante dell'ultimo fine settimana: due giorni caratterizzati da sole e caldo con punte quasi estive e che hanno inevitabilmente invogliato, come del resto succedeva prima del covid, migliaia di persone a passare ore all'aria aperta. Tra un aperitivo, un pranzo fuori o una cena prima del coprifuoco.

Come detto, il bilancio complessivo parla di tantissime persone in giro ma di una situazione tutto sommato sotto controllo. Anche nel fine settimana appena concluso, i controlli messi in campo dalle forze dell'ordine sono stati importanti proprio per monitorare la situazione nel miglior modo possibile.

Gli accertamenti, fino alla serata di ieri, per lo più hanno visto la presenza di giovani e meno giovani nei locali, in centro e nei parchi pubblici in pieno rispetto di quanto al momento è consentito fare. Una situazione in linea con quanto avvenuto in questi giorni, dal momento che nonostante centinaia di persone controllate ogni giorno sono state pochissime le persone complessivamente sanzionate.

Come detto, però, a Fontivegge è andato in scena nuovamente il non rispetto delle regole. Nella notte tra sabato e domenica, in un locale pare di recente apertura tra la stazione e il Broletto un party è stato interrotto dai carabinieri che dopo essere arrivati sul posto avrebbero identificato i gestori e alcuni tra i tanti partecipanti, la maggior parte dei quali sono scappati. L'allarme è stato lanciato, anche via social, da alcuni residenti.

Michele Milletti