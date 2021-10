Martedì 19 Ottobre 2021, 05:01

SICUREZZA

Controlli ad ampio raggio, per prevenire la commissione di atti criminali ed aumentare il senso di sicurezza nella popolazione. Questa la doppia missione dei controlli effettuati dai carabinieri nelle ultime ore, specie nel fine settimana appena concluso, che hanno evidenziato diverse situazioni di irregolarità.

Sicuramente le principali arrivano dalla zona di Assisi. Sabato scorso i carabinieri della Compagnia di Assisi hanno denunciato a piede libero un 34enne perugino, residente ad Assisi, per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo, che già in passato era stato arrestato per aver violato gli obblighi della Sorveglianza Speciale, si è allontanato dalla propria abitazione «per una passeggiata», ma è stato notato dalla pattuglia che transitava nelle vicinanze. Per lui è scattata la denuncia a piede libero per l'ipotesi di reati di evasione. Domenica invece un uomo di origine extracomunitaria, residente ad Assisi, è stato denunciato per essere alla guida del suo motorino sprovvisto di patente di guida e in stato di ebbrezza alcolica. Al controllo è seguita quindi una multa da 5.000 euro ed il fermo amministrativo del mezzo.

A Bastia Umbra, i militari hanno controllato un giovane 25enne di origine nigeriana che, sottoposto a foto-segnalamento perché privo di documenti, è risultato destinatario di un decreto di espulsione dal territorio nazionale. Per lui è scattata la denuncia per l'inottemperanza al provvedimento e la comunicazione alla questura.

QUI GUBBIO

Nell'ultimo fine settimana, i carabinieri della compagnia di Gubbio hanno controllato 47 veicoli e 75 persone. Nel corso di servizio atto alla prevenzione della microcriminalità e, in particolare, al contrasto dello spaccio di stupefacenti, venerdì pomeriggio un 30enne perugino che camminava lungo la SS219 nella zona di Branca è stato controllato dalle forze dell'ordine. L'atteggiamento nervoso dell'uomo, che non ha saputo giustificare la sua presenza in quel luogo, ha insospettito i militari, che perquisendolo hanno rinvenuto 1,7 grammi di hashish nascosti nella tasca dei pantaloni. Per lui è scattata la segnalazione alla prefettura.

QUI TRASIMENO

I servizi esterni di controllo del territorio messi in campo dalla Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, nello scorso fine settimana hanno sottoposto a controllo 197 veicoli, elevando 6 contravvenzioni al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancato possesso dei documenti di circolazione, mancato utilizzo della cintura di sicurezza e sorpasso in condizioni di divieto. 253 le persone controllate.