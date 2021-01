LA POLITICA

MASSA MARTANA Cambiamo!, il partito di Giovanni Toti, ha aperto un circolo sotto i Martani. E visto che nella vicina Todi le elezioni si terranno tra poco più di un anno la città di Iacopone sarà la prossima tappa di questo avvicinamento che prelude ad eventuali candidature in dissenso con l'attuale assetto politico regionale. La cerimonia di inaugurazione, che si è svolta pochi giorni fa, è stata presieduta da Gianluigi Falcone, che sarà il responsabile del circolo, alla presenza del segretario regionale di Cambiamo! Aldo Tracchegiani. «In Umbria si stanno gettando le fondamenta di un partito politico che racchiude gli ideali di quella destra moderata e di ispirazione liberale che negli ultimi anni ha visto disperdersi i propri elettori ha detto Tracchegiani - un partito volto al mantenimento dei principi propri della civiltà occidentale senza per questo rinunciare ad innovative idee riformiste che potranno in un futuro garantire la modernizzazione e la crescita della nostra regione». Nel corso dell'evento è stato annunciato un programma che prevede l'impegno per la realizzazione di quelle opere infrastrutturali indispensabili per la modernizzazione del territorio come la strada Tre Valli, il nodo stradale di Perugia, il completamento della Terni-Civitavecchia, il potenziamento dell'aeroporto di Sant'Egidio, la ristrutturazione e la restituzione ai cittadini della Fcu oramai in un vergognoso stato di abbandono, nonché la ricostruzione delle zone disastrate dal sisma, in intollerabile ritardo.

Luigi Foglietti

