23 Marzo 2021

SUCCEDE IN CITTÀ

Ci sono stati anche cittadini multati per una passeggiata con l'amico a quattro zampe senza l'uso del guinzaglio e sanzioni per aver dato da mangiare ai piccioni.

Così come interventi per cattivi odori provenienti da appartamenti. C'è di tutto nel bilancio degli interventi eseguiti dalla polizia locale nel corso del 2020.

Ieri in commissione Controllo e garanzia di palazzo di Priori spazio ai numeri, con la vice comandante Antonella Vitali che ha fatto il punto a 360 gradi. In testa gli interventi più corposi, come quelli legati agli incidenti stradali rilevati (802). Sul fronte strade, emerge che la causa principale degli incidenti è la violazione dell'articolo 141 (velocità) con 119 casi, mentre sulle violazioni al codice della strada, spiccano le sanzioni relative all'articolo 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati) con oltre 28mila casi. C'è poi l'articolo 146 (violazione della segnaletica) con 4738 casi.

GLI ALTRI DATI

Nel corso del 2020 la centrale operativa della polizia locale ha gestito 10.092 interventi, mentre sono stati 1395 gli atti di polizia giudiziaria, 884 le ordinanze temporanee sulla circolazione (e 53 permanenti). Sono poi stati eseguiti 126 trattamenti sanitari obbligatori.

Altre violazioni, come evidenziato ieri in commissione Controllo e garanzia presieduta dal consigliere Lorenzo Mattioni (Lega), hanno riguardato l'accensione di fuochi, su segnalazione, rumori molesti legati a lavorazioni fuori orario consentito o all'attività di pubblici esercizi.

IL PUNTO

In commissione è intervenuto l'assessore alla Sicurezza Luca Merli, che ha tenuto a sottolineare l'intensa attività della polizia locale sul territorio. Ringraziando il corpo, ha detto che la polizia locale «ha lavorato, in questo ultimo anno, in piena emergenza pandemica, con difficoltà operative e di carenza di personale di cui siamo consapevoli. Ciò nonostante, gli agenti non si sono sottratti a tutti i controlli straordinari che sono stati richiesti sia dalle norme anti Covid sia dalla sicurezza di alcune aree della città come Fontivegge». A questo proposito, l'assessore Merli ha anche annunciato che nei prossimi giorni riprenderà il concorso per l'assunzione di ulteriore personale che era stato sospeso a fine 2020.

L'APPELLO

Su uno dei temi toccati, quello delle multe per chi ha dato da mangiare ai piccioni, è intervenuto Francesco Vignaroli (Progetto Perugia). «Spero che l'amministrazione possa intervenire presto per risolvere la situazione, perché non si tratta solo di un problema sei decoro o di salvaguardia dei monumenti, ma anche per la salute pubblica», Un appello bello e buono da parte di Vignaroli che ha ringraziato la polizia locale per l'attenzione alla fontana Maggiore, contro le violazioni che riguardano il monumento simbolo della città.

Riccardo Gasperini

