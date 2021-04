16 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







VIABILITÀ

Dai cordoli per rendere meno pericoloso un incrocio scenario di tanti incidenti alla sistemazione di tratti danneggiati dalle radici dei pini, fino alla segnaletica orizzontale. Spuntano tanti nuovi interventi legati alla sicurezza stradale in città. Da ieri sotto i riflettori c'è ancora la zona di Pieve di Campo, già oggetto di una sistemazione per l'affioramento di una vena d'acqua superficiale e la formazione di ghiaccio nei periodi di gelo. Ora c'è attenzione all'altro nodo, quello degli incidenti. Dopo una sperimentazione con i defleco, piccoli dissuasori in gomma, all'incrocio di via Pieve di Campo è scattata l'installazione di cordoli per rendere quel tratto ancor più sicuro. Una svolta attesa da tempo da chi abita in zona e, per la quantità di incidenti riscontrati, aveva chiesto a gran voce un giro di vite.

NUOVO ASFALTO

Nei prossimi giorni il Comune ha previsto un intervento di bitumatura in via Pietro Mascagni, nel tratto compreso tra viale San Sisto e via Ottorino Respighi. Durante le fasi di lavorazione, da lunedì 26 al 21 maggio (nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 7.30 alle ore 17 e nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle ore 7.30 alle ore 13) sono previsti provvedimenti in materia di viabilità. Limite a 30 all'ora nei tratti interessati dai lavori e senso unico alternato di marcia progressivamente in relazione allo sviluppo dell'intervento.

MADONNA ALTA

Sotto la lente c'è anche Madonna Alta, con via Baracca dove le radici dei pini creano problemi alla viabilità. L'unità operativa Mobilità e infrastrutture del Comune interverrà con lavori per la sistemazione di dossi stradali creati appunto dalle radici delle piante. In programma una successiva bitumatura che interessa via Baracca, nel tratto adiacente via Tuzi.

SEGNALETICA

Vanno avanti in varie zone della città dei lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, recentemente affidati dall'unità operativa Mobilità e infrastrutture. Fino a sabato 24, prorogati una serie di provvedimenti (sensi unici alternati e divieti di sosta) nelle aree oggetto di intervento, dal lunedì al sabato dalle ore 7 alle ore 18 (in alcune fasi dalle ore 20 alle ore 06) in via San Girolamo, Via Pieve di Campo, via dei Filosofi, Piazza Rossi Scotti , via dei Loggi e via Tuderte.

TELECOMUNICAZIONI

Scavi per la posa della fibra nella zona di via Benucci e in via Einstein a Ponte San Giovanni, zona industriale. Da lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 18, previsti sensi unici alternati di marcia e limite massimo di velocità a 20 all'ora nei tratti interessati dall'intervento.

Ri.Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA