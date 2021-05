23 Maggio 2021

IL PIANO

CITTÀ DELLA PIEVE L'onda lunga del premier Mario Draghi per portare nuova linfa e più turisti nella cittadina il sindaco Fausto Risini l'ha sempre sostenuta e promossa. Ora per un rilancio a tutto tondo il Comune ha tirato fuori anche la carta del testimonial vero e proprio; l'attore Luca Argentero. Scatta l'operazione discovery la città, con lo slogan La tua prossima esperienza, con l'intento di emozionare e raccontare ai turisti le bellezze e gli aspetti più caratteristici e accattivanti.

«La nostra cittadina è un territorio affascinante e incontaminato di cui tutti si innamorano - ha detto Risini - La capacità di custodire intatta la sua identità e la sua anima medievale la rende un luogo unico al mondo, pieno di emozioni e sorprese. Tanti dopo averla conosciuta non riescono più a farne a meno e comprano casa, ma che la si scelga per una visita di un giorno o una vacanza più lunga, senza dubbio qui si creeranno indelebili ricordi per tutta la vita. E come Amministrazione stiamo intensamente lavorando per la sua valorizzazione e promozione». L'idea di chiamare Argentero arriva dopo il City Brand, la nuova segnaletica turistica interattiva e il Virtual Tour, con la città del Perugino che si dice pronta a essere protagonista anche su web, sui social network, sulla carta stampata e sulle tv «per rilanciarsi come destinazione esperienziale ed aprire le porte a turisti e visitatori di tutta Italia». Un attore che da anni ha scelto di trasferirsi stabilmente proprio a Città della Pieve, dando la disponibilità per uno spot che dal 30 maggio al 12 giugno andrà in onda su La7, presentato ieri a Palazzo Della Corgna dal sindaco, dall'assessore al Turismo, Lucia Fatichenti e dallo stesso attore, collegato dal set della serie televisiva DOC-Nelle tue mani.

«Città della Pieve è diventata la mia casa - ha detto l'attore - Ho scelto di vivere qui perché siamo circondati da tanta bellezza. Qui c'è una luce, una energia, un'atmosfera particolare».

Selenio Canestrelli