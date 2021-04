22 Aprile 2021

AMBIENTE

UNA CAMPAGNA

ANTI PLASTICA

Prende il via la campagna dell'Acli Piantala con la plastica, per sensibilizzare i cittadini alla riduzione del consumo di materie plastiche e dare valore ad un percorso di agricoltura inclusiva rivolti a giovani fragili. Fra le varie cose, la campagna prevede la possibilità di portare un sacchetto di rifiuti plastici a

Montemorcino, nei bidoni piantala con la plastica. Al conferimento, il cittadino riceverà una pianta orticola o officinale, proveniente dal semenzaio realizzato dai ragazzi coinvolti nel progetto. L'avvio della campagna combacia con la giornata mondiale della terra.

CULTURA

PREMIO SERENI

PROROGA INEDITI

Prorogata a venerdì 4 giugno la sezione inediti della seconda edizione del Premio letterario nazionale Clara Sereni, per opere inedite su temi legati all'universo femminile, storie di resilienza e impegno civile, e opere di fantascienza con impronta sociale. Invariati i termini della seconda sezione del concorso, che chiude il 3 maggio, dedicata a lavori di narrativa edita.

ISTRUZIONE

DOTTORANDI

E STUDENTI

L'Università degli Studi, in occasione della Settimana Civica, organizza momenti di incontro e dialogo pensati per studenti delle terze, quarte e quinte Superiori. Il gruppo di lavoro Unipg per la Pace, Ufficio orientamento e l'area Relazioni internazionali hanno voluto fare sinergia per costruire insieme un calendario che possa mettere al centro costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale. Oggi e domani eventi su Teams dalle 15 alle 17,30.