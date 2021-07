Martedì 27 Luglio 2021, 05:01

IL SERVIZIO

Anche le farmacie della provincia di Latina, come quelle di Roma, si dicono ingolfate da richieste per stampare i green pass. Tra le opzioni per scaricare il certificato verde, obbligatorio dal 6 agosto per accedere a ristoranti e bar al chiuso, cinema e teatri c'è infatti quella di recarsi in farmacia con tessera sanitaria, obbligatoriamente non scaduta. A questo punto il farmacista di turno potrà scaricare gratuitamente e stampare agli interessati il documento richiesto, permettendogli dunque di saltare la procedura dello Spid che può risultare complicata soprattutto per chi ha poca dimestichezza con la tecnologia. La buona intenzione del servizio, però, si scontra con la realtà in cui le farmacie lamentano di avere circa 35-40 persone al giorno in fila per una stampa del green pass. «Il problema spiega Roberto Pennacchio, presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Latina è acuito dalle vacanze in arrivo e dall'obbligo del certificato per una serie di servizi che entrerà in vigore dai primi giorni di agosto. Per questo si presentano anche 40 persone al giorno e anche con le tessere sanitarie di tutti i familiari per richiedere lo stampato e anche lo stampato a colori del green pass. Chiaramente in farmacia il paziente ha un accesso facilitato rispetto, ad esempio, al medico di base anche per una questione oraria: noi siamo aperti sia la mattina che il pomeriggio. Siamo felici che le farmacie abbiamo un ruolo sociale in questo momento pandemico, ma l'elevato numero di richieste spesso crea disagi per gli altri pazienti in fila costretti ad aspettare che il sistema per scaricare il green pass risponda e permetta di inserire tutti i dati necessari». Da quanto si apprende, il target di persone che si rivolge alle farmacie non è composto solo da adulti o anziani, oggettivamente più in difficoltà con la tecnologia. Anche gli stessi ragazzi preferiscono passare in farmacia piuttosto che scaricare in autonomia tramite Spid il green pass dall'app Io, Immuni.

Bianca Francavilla

© RIPRODUZIONE RISERVATA