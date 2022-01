Domenica 2 Gennaio 2022, 05:02

LA STORIA

Dopo la parentesi nella serie A di volley con le toscane dello Scandicci come vice del pluridecorato Massimo Barbolini, il professionista formiano Luca Rossini ha intrapreso da diversi mesi una nuova avventura in terra d'Oltralpe. Lo sbarco è avvenuto nella massima serie francese (Ligue A women) nelle file del Pays d'Aix Venelles, nella regione sud della Provenza Alpi-Costa Azzurra, dove ricopre il doppio ruolo di preparatore atletico e assistente del 37enne bolognese Alessandro Orefice: nel suo palmares un campionato vinto con il Cannes, una Coppa di Francia e una Supercoppa. Il club biancoblu, nato nel '90, vanta due Coppe di Francia (2016-2017 e 2019-2020).

«Si tratta di una esperienza affascinante - spiega Luca, cresciuto nelle giovanili dell'Asd Sud Pontino Lo staff è quasi tutto italiano e la società ha un progetto importante che ho sposato sin da subito».

Dopo 13 giornate il Pais è nono con 19 punti, ex aequo con il Béziers, che occupa l'ottavo e ultimo posto disponibile per l'accesso ai play-off. Tra le giocatrici più rappresentative c'è la 30enne schiacciatrice veneziana Laura Partenio, che la passata stagione giocava con le cremonesi del Casalmaggiore, dove però fu costretta ad un lungo stop per la rottura del legamento crociato anteriore. «Tranne le prime due, il torneo è molto livellato. Alcune positività ci hanno penalizzato. Sulla carta siamo tra le prime quattro del torneo, mentre in Coppa siamo approdati ai quarti di finale. Il campionato riprenderà martedì 4 gennaio in casa del Saint Raphael, sarà una partita dura», commenta l'ex libero della MRoma, dove vinse lo scudetto U18 nel 2009 e fu vice campione d'Italia U20 nel 2010, centrando nello stesso anno il double campionato-Coppa Italia con l'A2. In Italia, oltre che con Scandicci (con cui ha debuttato in panchina in Champions League), ha svolto una proficua collaborazione con Caserta come vice di Luca Cristofani e all'estero, per un biennio, nelle file della Nazionale femminile israeliana al seguito di Giuseppe Cuccarini, assumendo la gestione dalle giovanili fino alle seniores. Il volley è una passione della famiglia Rossini, considerando che Salvatore, suo fratello maggiore, è il libero in A1 a Modena.

Andrea Gionti

