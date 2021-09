Venerdì 24 Settembre 2021, 05:02

PRIVERNO

I carabinieri di Priverno hanno eseguito l'arresto del medico Francesco Sodano, 56 anni, condannato nell'ambito dell'inchiesta Blue Wish che nel maggio 2018 portò all'arresto di sette persone accusate, a vario titolo, di avere messo in piedi un'associazione per delinquere finalizzata a truffare il sistema sanitario attraverso l'acquisto di farmaci tra cui il Viagra con false ricette mediche.

I militari hanno eseguito l'ordine di esecuzione di pene concorrenti in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica di Latina (pm Valentina Giammaria) arrestando il 56enne condannato in via definitiva per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione per delinquere, falsità materiale ed evasione. Sodano dovrà scontare la pena residua di 2 anni, 6 mesi e 5 giorni di reclusione, in regime di arresti domiciliari.

Le indagini accertarono l'appropriazione di ricettari medici autentici e la compilazione di impegnative a carico di ignari anziani pazienti con esenzione totale. I farmaci, tra cui il Viagra, venivano rivenduti sul mercato nero a prezzi dimezzati.

Diversi gli episodi contestati ma tutti, in tempi e modalità diverse, avevano come obiettivo il piazzamento dei farmaci sul mercato nero, particolarmente florido specialmente per alcune tipologie di farmaci. L'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Fondi, risale al 2018 e durò un anno intero con intercettazioni, pedinamenti e investigazioni in tre province, Latina, Roma e Frosinone. Furono messe sotto controllo diverse farmacie frequentate dagli indagati.

Si trattò di una seconda fase investigativa destinata completare alcuni aspetti mancanti. Gli investigatori, dopo aver ricostruito le modalità con cui il gruppo si appropriava dei farmaci, riuscirono poi a individuare con precisione anche la rete dei ricettatori che dovevano piazzare i farmaci sul mercato nero. Il gruppo gestiva gli affari dopo compilando impegnative a carico di ignari anziani pazienti ai quali veniva attribuito falsamente un codice di esenzione totale degli invalidi di guerra per ottenere farmaci per la disfunzione erettile, come il Viagra, poi rivenduti a prezzo ridotto.

Marco Cusumano

