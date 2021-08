Domenica 29 Agosto 2021, 05:02

REGIONE

Il Comune di Formia punta ad un rilancio della propria immagine ed alla valorizzazione delle sue cospicue risorse turistiche, archeologiche ed enogastronomiche attraverso il progetto Francigena sud del Lazio, di cui è partner e con il quale il Gruppo dei dodici, quale soggetto capofila, ha partecipato al bando della Regione Lazio insieme ai Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo, Cori, Fondi, Marino, Monte San Biagio, Nemi, Norma, Priverno, Sermoneta, Sonnino e Velletri, classificandosi al primo posto. Ha ottenuto il punteggio di 95/100 su circa 120 progetti presentati, «per l'ottimo brand per lo sviluppo turistico internazionale, nazionale e locale». In particolare, il progetto raccoglie l'offerta naturale, paesaggistica, culturale ed enogastronomica dei territori che insistono sul tracciato della Via Francigena, rendendola fruibile a camminatori, cittadini e turisti e spendendola in pacchetti vendibili sui mercati. «Sono molto contenta di aver aderito al progetto Francigena sud del Lazio e soddisfatta del risultato ottenuto - osserva il commissario straordinario Silvana Tizzano - e credo che il cammino della via Francigena possa aiutare a rilanciare il territorio ancor di più dopo le imposizioni e le restrizioni cui l'emergenza Covid ci ha costretti». Intanto aumentano le prenotazioni per le varie tappe dei cammini laziali, la lunga marcia organizzata in occasione del 20° anniversario dell'associazione fondatrice della Via Francigena, che arriverà il 10 settembre a Roma e farà tappa il 20 a Formia, dove il Comune è pronto ad accogliere e offrire ospitalità ai camminatori, sensibilizzando le istituzioni scolastiche e religiose e le associazioni locali affinché la Via Francigena «venga sempre più valorizzata come importante esempio e veicolo di turismo e di sviluppo sostenibile» e si impegnerà per supportarne, su scala europea, la candidatura a patrimonio mondiale dell'Unesco.

Sandro Gionti

