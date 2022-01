Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:03

GAETA

Da oggi sarà operativo a Gaeta il nuovo Centro di Cottura per le scuole cittadine, inaugurato sabato nei locali comunali di via Amalfi dopo aver abbandonato l'idea, per criticità emerse durante la fase iniziale dei lavori, di realizzarlo in alcuni ambienti della scuola Sebastiano Conca. Tra i servizi resi alla collettività c'è adesso pure quello della ristorazione scolastica, che oggi parte ufficialmente, con dodici dipendenti, anche per il centro diurno per disabili. Un grande risultato. Di pari passo è stato promosso un percorso di educazione alimentare con duplice obiettivo, nutrizionale e formativo, ha affermato il sindaco Cosmo Mitrano nel corso della cerimonia inaugurale alla quale hanno partecipato anche l'assessore alla pubblica istruzione Gianna Conte e quello ai lavori pubblici, Angelo Magliozzi, il presidente del Consiglio comunale Pina Rosato e l'imprenditore Salvatore Esposito, responsabile della EP Spa, la società con sede a Napoli con oltre mille dipendenti che ha curato la progettazione della struttura e ne gestirà il servizio. Una corretta gestione del servizio di ristorazione scolastica - ha spiegato il responsabile della società Salvatore Esposito - richiede la capacità, da parte dell'azienda che lo esegue, di conciliare e rispettare le richieste dell'Ente, senza però perdere mai di vista la qualità delle pietanze prodotte e soprattutto i destinatari del servizio - ha spiegato il progettista, l'architetto Pietro Fuso - A tale proposito la nuova tipologia di servizio richiesta, rispetto all'attuale modalità di scodellamento in materiale monouso, ha determinato le soluzioni di ristrutturazione e di rimodulazione del lay-out del centro di cottura che la EP spa intende realizzare per una corretta gestione di un servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale. L'obiettivo del progetto - ha aggiunto - è quello di consegnare al Comune di Gaeta un innovativo centro di cottura dal quale si possa effettuare un servizio di ristorazione con flussi di produzione razionali ed in ambienti idonei, proporzionati al numero di pietanze da produrre e atti a soddisfare le esigenze produttive e le tecniche richieste dall'amministrazione.

Sandro Gionti

