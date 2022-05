Sabato 14 Maggio 2022, 09:06

La trattativa è iniziata ancor prima dello sgombero e adesso è in fase avanzata. Unindustria Latina ha chiesto ad Enel di poter acquisire la palazzina che affaccia su piazza Santa Maria Goretti a Latina e che è tornata nella disponibilità dell'azienda elettrica ad aprile dopo essere stata occupata per quindici anni dalla formazione politica di estrema destra Casapound.

IL SOPRALLUOGO

Nei giorni scorsi i vertici di Unindustria Latina insieme a dirigenti dell'Enel hanno effettuato un sopralluogo all'interno dello stabile di quattro piani che è stato sgomberato il 19 aprile scorso. E' subito apparso chiaro a tutti, proprietà e potenziali acquirenti, che la palazzina dopo tre lustri di occupazione ha bisogno di un intervento di risanamento radicale. Bisognerà rifare tutti gli impianti, sia quello elettrico, sia quello idraulico, e rimettere a norma l'immobile. Sarà anche necessario ripensare la dislocazione degli spazi in relazione alle esigenze dell'associazione di categoria. Ma la sensazione è che la trattava sia in fase avanzata.

LA STIMA

Al momento non si è ancora parlato di prezzo anche perché il valore dell'immobile va riconsiderato alla luce della situazione in cui si trova oggi. Ma Enel è ovviamente interessata a chiudere la trattativa in tempi brevi per evitare di dover trovare le risorse per risanare la palazzina. D'altro canto anche Unindustria è molo interessata e disposta ad effettuare quesot investimento importante pur di avere una sede all'altezza di quelle degli altri capoluoghi di provincia. A Frosinone l'associazione degli imprenditori ha un palazzetto nel cuore del centro storico, anche a Viterbo ha trovato una palazzina e ora è la volta di Latina. Negli alnni scorsi gli imprenditori avevano anche sondato il Comune per realizzare ex novo una sede nel parcheggio adiacente l'Inps su cui vi è della cubatura, ma l'ipotesi è naufragata per le lentezze della burocrazia pubblica.

L'idea di Unindustria è quella di trasferire nello stabile gli uffici che oggi si trovano in via Montesanto, ma in piazza Santa Maria Goretti potrebbero trovare spazio anche altre realtà di Unindustria. I metri quadrati disponibili sono tali da rendere possibile anche l'arrivo dell'associazione dei costruttori edili, oggi ubicata non lontano dalla Curia, e quelli di Fidimpresa.



