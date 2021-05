12 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







Ciò che più si temeva è stato alla fine confermato: la variante indiana è arrivata in provincia di Latina. Un caso è stato infatti rilevato all'interno della comunità sikh della zona rossa di Bella Farnia, a Sabaudia, già sottoposta a due intere giornate di screening organizzate dalla Asl. La conferma è arrivata ieri dall'assessorato alla Sanità del Lazio e dalla Asl pontina, dopo i risultati delle analisi di sequenziamento del virus effettuate dall'istituto Spallanzani. Dopo diversi accertamenti a campione sui test inviati, tutti risultati negativi per settimane, gli esperti sono incappati nella temuta variante individuata in uno dei cittadini indiani residenti nella popolosa frazione di Sabaudia, che attualmente si trova già in quarantena vigilata all'interno della struttura Covid di Cerasella. Il nodo appare però legato al fatto che l'uomo non risulta rientrato recentemente dall'India e dunque il suo contagio è avvenuto proprio sul territorio, probabilmente per la vicinanza con uno o più positivi che non si sono sottoposti al controllo sanitario dei giorni scorsi o che erano tornati dal proprio Paese.

Pesino a pag. 33