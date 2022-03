Giovedì 24 Marzo 2022, 10:08

IL MEDICO

Da 18 mesi è il direttore dell'unità operativa di Diagnostica per immagini nelle malattie infettive dell'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. La dottoressa Stefania Ianniello, 55 anni, proviene da Scauri e dirige l'importante reparto, con uno staff di 34 persone, centro di eccellenza nazionale, dal febbraio 2020 in prima linea nella lotta alla pandemia Covid-19. Tanti i pazienti transitati nell'ultimo biennio nella sua unità operativa, vari i personaggi famosi, tra cui l'attore Luca Zingaretti.

Per più di 20 anni la dottoressa Ianniello ha ricoperto l'incarico di altissima professionalità per le patologie del torace presso la Radiologia d'urgenza dell'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma e da tempo è impegnata nella Società italiana di radiologia medica (che rappresenta circa 12 mila colleghi), sia come consigliere nazionale di sezione sia come membro della Commissione donne radiologo, che si occupa in maniera fattiva di gender gap (differenza di condizioni di lavoro e di salario tra uomo e donna).

«Sono diventata responsabile del reparto allo Spallanzani in piena pandemia sottolinea il primario Ianniello, divorziata, con due figli di 15 e 13 anni Ho dovuto imparare a confrontarmi con le persone in punta di piedi, perché, nella mia vita professionale, non ho mai creduto che la posizione di comando equivalesse a comandare. Penso che la mentalità femminile nella gestione di un settore di lavoro rispecchi un po' la predisposizione delle donne a prendersi cura di tutto ciò che è il loro mondo. Io e le mie colleghe siamo molto inclusive, tendiamo a coinvolgere di più i nostri collaboratori, senza assumere un atteggiamento autoritario, dando vita a ciò che io chiamo la leadership della gentilezza». Grande è la sua passione per lo sport ed, in particolare, per la palla a spicchi, disciplina di famiglia: il papà della dottoressa è il professor Mimmo Ianniello, 88 anni, uno degli artefici del movimento cestistico a Scauri, «Per alcuni anni rivela Stefania Ianniello - ho giocato nel ruolo di guardia, nel team femminile dell'Associazione Basket Scauri, di cui conservo uno splendido ricordo. Quella esperienza mi ha insegnato la capacità di fare squadra, la sana competizione, il rispetto dell'avversario, la voglia di vincere: tutti princìpi che applico quotidianamente nella mia leadership al femminile, completata da tenacia, empatia e da grande entusiasmo».



© RIPRODUZIONE RISERVATA