Ianniello moda veste gli arbitri della sezione Aia di Formia

Il marchio ideato dall’imprenditore Marcello Ianniello è stato scelto dalla sezione Aia - l'Associazione italiana arbitri - di Formia, presieduta da Vincenzo Marino per vestire gli iscritti durante le cerimonie e occasioni ufficiali.

Una delle prime occasioni per celebrare questa partnership è stata la partecipazione degli iscritti alla sezione formiana all’evento dedicato allo sposo e alla cerimonia, che si è tenuto presso lo showroom Ianniello Moda di Santi Cosma e Damiano. «Il brand Ianniello Moda, linea di abiti, accessori e scarpe - si legge in una nota - con questo accordo cresce e rafforza i valori aziendali, quali Made in Italy, design e qualità».