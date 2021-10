Martedì 26 Ottobre 2021, 05:04

I CONTROLLI

L'affare c'era tutto. Un vecchio fabbricato dell'Opera nazionale combattenti, il prezzo più che interessante, una trattativa da chiudere in fretta. Peccato che i due - venditore e acquirente - siano incappati nei controlli dei carabinieri in tema di abusivismo edilizio.

I militari della stazione di c Borgo Sabotino, al termine di una mirata attività investigativa, hanno accertato che su quell'immobile c'era un abuso abbastanza rilevante. La struttura originaria, a Borgo Santa Maria, era stata realizzata appunto dall'Opera nazionale combattenti ma gli ampliamenti non solo erano recenti (ed eccessivi) ma privi di qualsiasi autorizzazione edilizia.

Per questo motivo è scattata la denuncia, per abusivismo, sia nei confronti del venditore - un uomo di 78 anni - sia dell'acquirente di 84. I due si apprestavano a effettuare la compravendita del fabbricato ex Onc che risultava, come detto, sprovvisto di ogni titolo autorizzativo. Circostanza che comporta la violazione, di fatto, delle norme sull'abusivismo edilizio.

I controlli dei militari della compagnia, agli ordini del capitano Paolo Perrone, andranno avanti in questo settore anche nei giorni a venire.

