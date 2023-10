Venerdì 13 Ottobre 2023, 10:58 - Ultimo aggiornamento: 11:01

Si è presentato al comando della polizia locale auto denunciandosi di essere il "pirata" che mercoledì sera ha travolto e ucciso con la sua Volkswagen Polo bianca David Calabrò, ciclista 46enne su via Nettuno. La versione fornita dal presunto autore del tragico investimento, un ottantenne della zona, è attualmente al vaglio degli agenti guidati dal comandante Raoul De Michelis, che stanno cercando riscontri alla ricostruzione dell'incidente così come narrata dall'automobilista, indagato a piede libero per omicidio stradale, fuga a seguito di incidente e omissione di soccorso. L'auto, risultata essere intestata alla moglie, è stata sequestrata.

Gli agenti di polizia locale hanno raccolto le testimonianze di chi ha assistito al tragico incidente e approfondendo gli indizi trovati sul posto. Le indagini, nonostante l'ammissione dell'uomo, stanno continuando senza sosta. L'incidente è avvenuto su via Nettuno alle 16.50 di mercoledì. David Calabrò era su una bici da corsa in compagnia di un'amica di pedalata, una donna residente a Nettuno, i due pedalavano verso Olmobello quando improvvisamente il ciclista è stato travolto dalla Polo che in fase di sorpasso ha preso in pieno e ucciso il 46enne.

La polizia locale ha controllato le immagini di videosorveglianza presenti sul posto seguendo le indicazioni fornite dalla donna che si stava allenando con Calabrò e il racconto del ragazzo alla guida del furgone superato dall'utilitaria tedesca. Le verifiche hanno portato all'immediata individuazione dell'auto che nella notte è stata sequestrata. Gli agenti non si sono fermati alle dichiarazioni volontarie dell'80enne che nella notte si è costituito: si stanno approfondendo le immagini di videosorveglianza che permetterebbero di vedere chi fosse alla guida della Volkswagen Polo.

David Calabrò, tesserato con l'asd Iron Bike, era un appassionato di bicicletta e la sua morte ha provocato un'ondata di commozione tra tutti i ciclisti. Quello di Cisterna è infatti l'ennesimo incidente mortale con vittime persone che erano in sella alla loro due ruote.