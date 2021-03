24 Marzo 2021

LA CERIMONIA

Si è svolta ieri presso la sede dell'Inps di Latina la cerimonia di intitolazione della sala riunioni a Francesco Spagnolo, prima vittima del Covid nel Comune di Latina e dirigente del settore Prestazioni sostegno al reddito. «La mattinata si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare il nostro Francesco a un anno dalla sua scomparsa, ma anche tutte le vittime della pandemia ha spiegato il direttore della sede Inps di Latina Maurizio Mauri Tutti i colleghi hanno avuto modo di ricordare Francesco, una persona davvero di grande umanità, punto di riferimento per tutti proprio per la sua grande capacità di aiutare il prossimo». Grazie a questo appuntamento, a cui era presente anche la moglie di Francesco, Claudia, è stato possibile ricordare la persona, non solo per il ruolo che ricopriva, ma anche per le sue capacità di adoperarsi per gli altri: «Francesco non era solo molto dedito al lavoro, e quello che abbiamo voluto far capire con questa cerimonia è che l'insegnamento di Francesco è proseguito anche dopo, perché pur in un momento di grande difficoltà è emersa una grande forza e unità, i colleghi hanno continuato a darsi una mano tra loro, ha detto il direttore. Alcuni colleghi hanno avuto modo di leggere alcune parole e da tutti è emersa la «Capacità umana di Francesco Spagnolo di essere al fianco di tutti perché viveva la comunità in modo molto produttivo, i colleghi spesso all'arrivo al mattino lo trovavano già allo sportello pronto ad aiutare. E' emersa infatti anche la sua capacità di dedicarsi al sociale». A benedire la targa il parroco della famiglia Spagnolo. All'iniziativa di ieri hanno partecipato, in collegamento, la direttrice generale dell'Inps nazionale Gabriella Di Michele, il presidente del Civ nazionale Guglielmo Loy, la direttrice regionale Inps Lazio Rosanna Casella e il presidente del comitato regionale Lino de Luca ed è stata anche l'occasione per mettere in evidenza il grande lavoro fatto nella sede di Latina e nelle agenzie.

Francesca Balestrieri

