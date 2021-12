Lunedì 13 Dicembre 2021, 05:05

Da Roma avevano raggiunto nel week end Gaeta per arrampicarsi su una falesia lungo la piana di Sant'Agostino, all'altezza della prima galleria. Uno sport che i due climber capitolini di 48 e 56 anni praticano da tempo ma che l'altro ieri, per uno di loro, il più giovane, stava per provocare conseguenze drammatiche. Si erano arrampicati insieme, verso l'ora di pranzo, sulla parete rocciosa denominata del Chiromante, quando improvvisamente, per motivi non ancora chiari, il rocciatore 48enne è precipitato per diversi metri dalla parete procurandosi un trauma contusivo al capo e la frattura di una gamba. E' ricoverato all'ospedale Goretti di Latina, dove è stato già sottoposto ad un delicato intervento. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Non è stato facile, però, recuperarlo col buio della sera in quella zona impervia alla periferia di Gaeta. Quando è caduto, il suo 56enne compagno di cordata ha subito lanciato l'allarme al 112 e sono scattati immediatamente i soccorsi, con i vigili del fuoco, la squadra di Soccorso Alpino Lazio, i carabinieri della Tenenza di Gaeta, la Polizia locale e gli operatori sanitari del 118 e dello stesso Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Le operazioni, rese difficoltose dalla zona impervia e dal buio, si sono protratte per oltre cinque ore, dal primo pomeriggio fin oltre le 21. Si è reso necessario l'intervento di un elicottero HH-139A dell'85° Centro Combat SAR (Search&Rescue) del 15° Stormo dell'Aeronautica militare, di stanza presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare, il cui equipaggio è dotato di speciali visori notturni che gli permettono di operare con condizioni di luce marginale e di notte. Una volta raggiunta la zona delle operazioni a Sant'Agostino, tra Gaeta e Sperlonga, l'equipaggio militare, in collaborazione con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, ha recuperato il 48enne rocciatore ferito tramite il verricello e lo ha trasportato all'aeroporto militare di Latina, da dove un'ambulanza lo ha trasferito all'ospedale Santa Maria Goretti.

