Domenica 11 Dicembre 2022, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 08:28

«Purtroppo per un incidente stradale si trova in coma presso l'ospedale di Latina». Poche, drammatiche parole: così Vito Gara ha informato gli amici e i conoscenti sui social di quanto accaduto a suo figlio Fabrizio la scorsa domenica notte.

Il titolare di un notissimo locale al Lido di Latina è rimasto gravemente ferito in un brutto incidente avvenuto mentre tornava a casa dopo una cena in compagnia di amici alla Marina di Latina. Il sinistro si è verificato nei pressi di Borgo Sabotino, intorno alle 4 di mattina. Gara è stato soccorso e trasferito presso l'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione guidato dal professor Carmine Cosentino. Le sue condizioni dopo una settimana di ricovero permangono gravi.

«Non resta altro che aspettare» scrive la mamma sui social, rispondendo alle centinaia di messaggi arrivati in questi giorni da amici, colleghi e conoscenti preoccupati per quanto accaduto a Fabrizio.

Poco prima dell'incidente il ristoratore aveva postato una foto sul suo profilo Facebook scrivendo: «Ricordatevi: nella vita ci vuole classe, eleganza e sincerità». Parole accompagnate da un selfie sorridente scattato poco prima dell'incidente, avvenuto per cause ancora da chiarire a Borgo Sabotino. Gara viaggiava da solo a bordo della sua auto e stava tornando a casa.



«Non giocare schizzo... Ti voglio bene, forza, dobbiamo andare a correre, mi hai promesso di venire in palestra con me» scrive un amico sul suo profilo Facebook, alludendo al fatto che Fabrizio si era messo da poco a dieta. «Ti sei sempre rialzato, devi farlo anche ora amico mio... Più che mai abbiamo bisogno di te e della tua faccia da schiaffi, della tua risata...».



Un uomo solare, vivace, sempre disponibile con tutti e che adesso lotta fra la vita e la morte. «Daje roccia, apri gli occhi e con la tua risata facci fessi dicendo ci avete creduto'; tira fuori gli artigli e aggrappati alla vita» lo esorta un'amica.



Venerdì sera il suo locale ha deciso di annullare la serata musicale. Neanche un anno fa era stato lui stesso a salvare una vita all'interno del suo locale, eseguendo senza alcuna esitazione la manovra di Heimlich ad un cliente e sgomberando immediatamente il ristorante in attesa dell'arrivo dei soccorsi: in molti ricordano quell'episodio avvenuto lo scorso ottobre quando, se non fosse stato per lui, quel giovane sarebbe potuto morire. Allora fu lui a salvare la vita di una persona e adesso sono in tantissimi a sperare che stavolta si salvi Fabrizio.