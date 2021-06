ULTIM'ORA

Forse puntavano a una razzia nella villa pensandola vuota, o piuttosto si preparavano a sorprendere i proprietari al rientro a casa. Fatto sta che è accaduto esattamente il contrario. Era il tardo pomeriggio nelle campagne tra Cori e Giulianello, in via del Quarticciolo, una traversa della provinciale, quando i proprietari di una villa sono rientrati e si sono trovati faccia a faccia con due sconosciuti che si erano introdotti nel giardino e stavano armeggiando nei pressi di una porta finestra. Sono stati momenti concitati, urla, strattonamenti, poi i due banditi hanno deciso di darsi alla fuga correndo verso il retro dell'abitazione, probabilmente dal punto da dove si erano introdotti nel giardino. Alle spalle della villa infatti ci sono ettari di terreni agricoli. Immediatamente i proprietari, ancora sotto choc, hanno chiamato i carabinieri ed è scattato in zona il piano anti-rapina. Sul posto si sono precipitate diverse pattuglie dell'Arma, da Cori, da Cisterna e da Aprilia. I militari coordinati dal tenente colonnello Riccardo Barbera hanno attivato vari posti di blocco e avviato una caccia all'uomo nelle campagne retrostanti la villa fino a tarda sera. Al momento nessuna traccia dei banditi, ma non è escluso che informazioni utili possano arrivare dal sistema di videosorveglianza. Per fortuna per i proprietari della villa solo un grande spavento. Non sempre dai primi accertamenti che i banditi si fossero già introdotti nella casa prima di essere scoperti.

