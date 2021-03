7 Marzo 2021

IL PROGETTO

Via il taxi sharing, per finanziare nuove piste ciclabili nel centro della città, come una che collegherà le autolinee nuove e il Tribunale, e creare una immensa zona 30 in tutto il centro storico. Il Comune di Latina ha rimodulato Moovida, inviando la relativa modifica di progettazione al ministero, per ottenere il via libera. È quanto emerge da una determina di settore, pubblicata nei giorni scorsi, di approvazione del Piano operativo di dettaglio, in risposta a una nota del ministero dell'Ambiente che chiedeva di precisare meglio i dettagli del progetto e in particolare il tratto di percorso di pista ciclabile individuato e la sua lunghezza; inoltre, viene prorogata la fine delle attività, inizialmente fissata al dicembre 2020, al dicembre 2022.

I FONDI

L'amministrazione ha scelto di eliminare uno degli interventi principali previsti: il taxi sharing, piccoli mezzi, tipo pulmini o van, da utilizzare in maniera condivisa nel tragitto casa-lavoro, per ridurre il numero dei mezzi privati in circolazione sulle strade. E questo perché, spiega l'assessore alla Mobilità e trasporti, Dario Bellini, «in un momento delicato come l'emergenza Covid, non avrebbe senso: chi salirebbe su un pulmino con altre persone, chi condividerebbe un mezzo?». In base anche alle normative vigenti per l'emergenza Covid, infatti non sarebbe possibile proporre la condivisione tra estranei di un tragitto in auto, o comunque in un mezzo dove non c'è uno spazio sufficiente per garantire il distanziamento previsto in questo periodo. «Ecco perché - continua l'assessore - abbiamo scelto di proporre al ministero una rimodulazione del progetto».

I fondi che erano destinati all'acquisto di questi mezzi non andranno quindi persi, in quanto il Comune li riutilizzerà in un altro modo: «Realizzeremo altre piste ciclabili, ne raddoppieremo i chilometri presenti in città, con un progetto pensato dall'amministrazione, che stiamo per portare in fase di progettazione esecutiva», assicura Bellini. I fondi saranno infatti utilizzati per completare piste esistenti e progettarne di nuove. La prima che Bellini cita è una che attraversa tutto il centro: «La prima pista ciclabile finanziabile che abbiamo progettato è una che parte dalla stazione delle autolinee nuove e, attraverso tutto il centro storico, arriva fino al Tribunale e, con una biforcazione, verso l'ospedale». Ma non ci sono solo piste ciclabili nella nuova Moovida. Piazza del Popolo pensa infatti alla concretizzazione di un progetto già pensato nei mesi precedenti: «Intendiamo trasformare in zona 30 tutto il centro storico ovvero tutta la parte di città interna al primo anello di circonvallazione», spiega l'assessore. Il progetto Moovida-prossima fermata Latina sostenibile nasce per fornire soluzioni di mobilità alternativa e sostenibile per i tragitti casa-scuola e casa-lavoro, finanziato dal ministero dell'Ambiente con 732mila euro e promosso dal Comune in partenariato con un'associazione temporanea di imprese. L'obiettivo iniziale del progetto era fornire alle aziende e alle scuole soluzioni per il trasporto dei dipendenti o degli studenti da e verso il luogo di lavoro o di studio.

Andrea Apruzzese

