Prende a pugni un operatore ecologico della Progetto Ambiente. Gravissima aggressione nel weekend ad Aprilia ai danni di un lavoratore dell'azienda pubblica che si occupa della raccolta dei rifiuti del Comune di Aprilia. L'episodio si è verificato in via del Genio Civile alla periferia della città. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Reparto Territoriale di via Tiberio, l'operatore della Progetto Ambiente sarebbe stato colpito a pugni da un uomo dopo che gli aveva intimato di raccogliere, oltre all'organico come stabilito dal calendario settimanale, anche la plastica. Al netto rifiuto da parte dell'operatore ecologico sono volati schiaffi e pugni al suo indirizzo. Il lavoratore dell'azienda di via delle Valli, un ragazzo, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Fortunatamente le ferite subite non sono gravi. Il giovane è stato refertato con alcuni giorni di prognosi ma lo spavento e la paura è stata tanta. Dell'accaduto sono stati immediatamente avvisati sia la Progetto Ambiente che il comune di Aprilia. Il sindaco Lanfranco Principi, non appena saputa la notizia, ha contattato il lavoratore esprimendo massima solidarietà da parte di tutta l'amministrazione comunale di piazza Roma.

Ieri però è stato fatto un successivo passo da parte dell'azienda di via delle Valli che tramite i suoi rappresentanti ha formalizzato una denuncia contro ignoti presso la caserma del Reparto Territoriale di via Tiberio. I militari hanno dato avvio alle indagini per risalire quanto prima all'aggressore dell'operatore ecologico della Progetto Ambiente. "Sono enormemente dispiaciuto per quanto accaduto commenta il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi è assolutamente intollerabile che un lavoratore venga aggredito mentre sta svolgendo il proprio lavoro, in questo caso un servizio per l'intera comunità apriliana. E' un'azione vergognosa. Noi come ente comunale, insieme ai nostri legali e a quelli della Progetto Ambiente, ci muoveremo per fare in modo che certe situazioni non si ripetano in futuro". Non è il primo caso che si verifica ad Aprilia ai danni di un lavoratore dell'azienda di via delle Valli. Operatori che spesso sono in "prima linea" e che devono fare i conti anche con qualche cittadino che si macchia di azioni incivili. Soprattutto, non è la prima aggressione che si consuma nella zona di via del Genio Civile che già nel 2018 fu il teatro di un episodio identico. Anche in quel caso un residente aggredì e malmenò un lavoratore dopo aver ricevuto un secco no a ritirare un sacchetto contenente rifiuti.