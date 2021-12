Sabato 11 Dicembre 2021, 05:02

SUPERIORI

E' stato discusso e approvato ieri dalla Provincia di Latina, il piano di dimensionamento scolastico per gli istituti provinciali di ogni ordine e grado, che ora verranno inviati alla Regione per l'approvazione definitiva. Il prospetto che contiene tutte le proposte avanzate dai singoli Comuni, è stato illustrato ieri dal dirigente Ambrosino. Il Piano di dimensionamento della rete scolastica è lo strumento attraverso il quale gli Enti Locali propongono, con cadenza annuale, l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole. L'Ente di Via Costa per il prossimo anno scolastico non ha previsto variazioni per gli istituti superiori, ma ha recepito tutte le richieste di attivazione di nuovi indirizzi che sono arrivati dalle scuole.

L'ELENCO

Tra questi figurano, ad esempio, l'attivazione dell'indirizzo Liceo Scienze Umane presso il Campus dei Licei Ramadù di Cisterna che già conta Classico e Scientifico. Sezze e Minturno chiedono invece l'attivazione del Liceo Sportivo per il Pacifici De Magistris e l'Alberti Fusco. A Latina il Galilei Sani chiede l'attivazione di alcune articolazioni sull'idirizzo Trasporti e logistica, in particolare sulla Conduzione del mezzo e la Conduzione di apparati e impianti marittimi. Sempre a Latina l'Einaudi Matteo vuole ampliare la sua offerta con l'indirizzo professionale Servizi Culturali e dello spettacolo. A Gaeta il Caboto chiede l'attivazione dell'indirizzo professionale Pesca commerciale e Acquacultura, in linea con la natura dell'istituto professionale superiore. Il Celletti di Formia infine ha chiesto alla Provincia l'attivazione dell'indirizzo professionale Industria e Artigianato per il Made in Italy, nell'ambito delle professioni tessili sartoriali.

SCUOLA SERALE

Per quanto riguarda gli indirizzi serali sono molte le proposte: il Caboto di Gaeta si concentra sull'indirizzo Trasporti e Logistica per la Conduzione del mezzo navale e la Conduzione di Apparati e impianti Marittimi ovvero la capacità di saper manovrare e gestire le macchine. A cui aggiungere il serale del Corso Trasporti e logistica. Il Pacinotti di Fondi vuole attivare un triennio di corso serale con indirizzo Elettrica ed Elettrotecnica per cui è già attivo il biennio e anche il corso serale Cat costruzioni per cui, allo stesso modo è attivo il biennio.

Il Galilei Sani di Latina vuole far partire il serale di Costruzioni, Ambiente e Territorio e dell'indirizzo Elettrotecnica. Anche l'istituto comprensivo Pisacane di Ponza chiede di istituire il serale dell'Itc Turismo. Infine il Giulio Cesare di Sabaudia ha intenzione di attivare il Corso di indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia. La delibera verrà ora inviata alla Regione per avere l'ok definitivo che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Fra.Ba.

