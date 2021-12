Martedì 28 Dicembre 2021, 05:03

TERRACINA

Per il momento l'abbigliamento tecnico e le pettorine restano nel cassetto, ma la marcia della Pedagnalonga non si ferma. L'omonima associazione di Borgo Hermada che da quasi 50 anni organizza l'ormai classico e seguitissimo evento primaverile, metà passeggiata tra il verde dei poderi della bonifica e metà corsa podistica, continua a sostenere la collettività: dopo aver donato per il terzo anno consecutivo l'albero di Natale che si staglia nella popolosa frazione di Terracina, in questi giorni ha iniziato a distribuire dei buoni alimentari ad alcune famiglie della zona in difficoltà. «Un segnale, affinché si possa consolidare quel senso di comunità che è da sempre alla base del nostro operato», ha spiegato il presidente dell'associazione Pedagnalonga, Pasqualino Sicignano. Confidando una speranza: «Magari il nostro piccolo messaggio potrà servire per stimolare anche altre realtà a fare lo stesso per la gente che soffre». L'obiettivo del sodalizio? Essere attivo tutto l'anno per dare sempre più concretezza alla visione aggregativa propria della storica gara, travalicando a piè pari i confini dello sport. Come del resto fatto da diverso tempo a questa parte, sempre nel segno della solidarietà più genuina e del senso di comunità. Si pensi al 2020, quando a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid la gara venne annullata: le risorse stanziate per l'allestimento dell'evento vennero subito dirottate per aiutare il prossimo. Nell'occasione il comitato territoriale della Croce rossa ricevette mille euro per l'acquisto di uniformi e dispositivi di protezione individuale anti-virus, mentre alla parrocchia intitolata a Sant'Antonio di Padova vennero donati numerosi buoni acquisto per generi di prima necessità, poi distribuiti alle famiglie bisognose di Borgo Hermada attraverso la Caritas. Un percorso virtuoso destinato a proseguire.

Mirko Macaro

