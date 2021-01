© RIPRODUZIONE RISERVATA

SABAUDIASarà scelto tra la terna di nomi individuati dal Consiglio direttivo del Parco Nazionale del Circeo il nuovo direttore dell'area protetta pontina. Con delibera dello scorso 29 dicembre infatti sono stati individuati i 3 candidati che saranno sottoposti ora al Ministro per l'ambiente Sergio Costa al quale spetterà la decisione definitiva. C'è grande attesa anche in funzione dell'importanza che il Parco Nazionale riveste per la provincia di Latina. La legge 394 del 91 prevede infatti che questa sia la procedura. Lo scorso 11 novembre aveva terminato il suo incarico il direttore Paolo Cassola dopo 5 anni di mandato. Sono stati 41 i candidati analizzati dal Consiglio Direttivo. In 6 sono stati sottoposti a colloquio. Alla fine la scelta è ricaduta sull'uscente Paolo Cassola, su Carlo Bifulco docente di ingegneria naturalistica e gestione delle risorse naturali nonché ex direttore del Parco Nazionale del Monti Sibillino e su Alfonso Calzolaio, ex direttore dell'ente Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga. Tra questi tre candidati c'è il futuro direttore del Parco Nazionale del Circeo che dovrebbe essere nominato entro fine gennaio. Comunque si tratta di persone di elevato spessore professionale. Non resta che attendere la scelta di Costa. Ci sarà molto da lavorare. Il Parco pontino vive una fase delicata in quanto il Piano del Parco sta per giungere alla sua approvazione. Il Piano è stato approvato prima dall'Ente e poi adottato dalla Regione Lazio nel 2017. Inoltre la Valutazione Ambientale Strategica è stata ultimata e approvata. L'area MAB Unesco del Circeo è stata riqualificata e valorizzata. Gli amministratori locali dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco Nazionale del Circeo, Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Ponza, nonché il presidente della Provincia di Latina e della Regione Lazio hanno parlato di un percorso progettuale di collaborazione che si è avviato. Hanno espresso apprezzamento verso il lavoro svolto dal direttore uscente Cassola ringraziandolo per la sua leale collaborazione istituzionale.Ebe Pierini© RIPRODUZIONE RISERVATA