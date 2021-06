VOLLEY

Michele Baranowicz al palleggio, Arthur Szwarc opposto, Tobias Krick e Aidan Zingel centrali, Stephen Maar e Tommaso Rinaldi schiacciatori, Mimmo Cavaccini libero, Fabio Soli primo allenatore. Questo dovrebbe essere il nuovo sestetto (+1) della Top Volley Cisterna per la stagione 2021-22. Probabilmente subentrerà un terzo schiacciatore, titolare, che farà slittare il giovane Rinaldi in panchina. Conferme ufficiali dalla società non ne arrivano, il direttore sportivo Candido Grande ammette soltanto l'ingaggio del tecnico Soli. Stiamo ancora cercando di mettere a punto tutti gli incastri, tra stranieri e italiani, lavoro non facile per dare solidità alla squadra e avere dei cambi di qualità. Siamo comunque a buon punto e a breve cominceremo a dare qualche ufficializzazione. L'attendibilità delle previsioni è alta. In primis sembra risolto il nodo Sabbi. L'opposto laziale, lo scorso anno fermato a lungo dai postumi di un infortunio, è atteso a Taranto alla corte di coach Vincenzo Di Pinto che guiderà la squadra pugliese tornata in SuperLega. Via libera di conseguenza ad Arthur Szwarc. L'ex centrale canadese con passaporto polacco, che nella passata stagione ha sostituito con successo Sabbi, aveva espresso il desiderio di restare a Cisterna ma per schiacciare nella posizione di opposto. Accontentato. Al centro, in diagonale con il tedesco Krick arriverà l'australiano Zingel. Due metri e sette centimetri, 31 anni, buon muratore e dotato di una battuta potente, Zingel è nativo di Wollogong, città della costa sud-orientale dell'Australia. In Italia dal 2010 per lo più ha vestito la maglia del Verona dove nella scorsa stagione è tornato a campionato iniziato dopo un anno a Trento e uno in A2 con Castellana. Venerdì era dato in arrivo un terzo centrale da Modena, Elia Bossi, che sembra invece aver preso la strada di Piacenza ma la trattativa non è conclusa. In ogni caso c'è ancora la possibilità di trattenere Andrea Rossi o cercare altrove. Per quel che riguarda il reparto schiacciatori, il ds Grande conferma di essere alla ricerca di un secondo titolare anche se il giovane Rinaldi ha dato prova nello scorso campionato di essere pronto ad affrontare la SuperLega. Per la cronaca, Modena, la sua ex squadra, lo ha utilizzato da titolare nei play-off quinto posto e nella gara contro Cisterna, vinta al tie break dagli emiliani, ha messo a segno 18 punti di cui 3 su battuta, con un 50% di positività. Per quel che riguarda il volley-mercato siamo ormai in dirittura di arrivo. A fine mese dovranno essere presentate le iscrizioni delle squadre partecipanti al campionato di SuperLega (Civitanova, Trento, Modena, Verona, Padova, Piacenza, Monza, Milano, Ravenna, Perugia, Top Volley, Taranto, Vibo Valentia) e sarà indetta (data e sede) la kermesse per la ufficializzazione dei contratti di ingaggio degli atleti. E poi si spera che la ripresa del campionato riporterà il pubblico sugli spalti dei palazzetti.

Gaetano Coppola

Domenica 13 Giugno 2021, 05:00