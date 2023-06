Mercoledì 14 Giugno 2023, 11:14 - Ultimo aggiornamento: 13:12

Konstantinos Moulas, commerciante greco di 58 anni, è morto nella notte tra lunedì e martedì per cause da accertare, probabilmente collegate a uno choc anafilattico provocato dal morso di un ragno. Muore dopo il morso di un ragno . La salma del commerciante è stata trovata nel letto della sua stanza all'hotel "Oasi di Kufra" sul lungomare di Sabaudia , dove soggiornava con altri cinque colleghi per un viaggio di lavoro., commerciante greco di 58 anni, è morto nella notte tra lunedì e martedì per cause da accertare, probabilmente collegate a uno choc anafilattico provocato dal morso di un ragno.

L'uomo era arrivato a Sabaudia per una serie di impegni di lavoro legati al commercio nel settore agroalimentare. Lunedì, con i suoi cinque colleghi, aveva passato la giornata in un'azienda agricola di Sabaudia, specializzata nella produzione di kiwi. Dopo la lunga giornata di lavoro era tornato nel prestigioso hotel (quattro stelle superior) sulle dune per passare la notte. La mattina seguente, ieri, al momento di scendere per la colazione nessuno dei colleghi ha visto Konstantinos. Bussando alla porta della sua camera singola non arrivava nessuna risposta e così si è proceduto con l'apertura dall'esterno. Il commerciante è stato trovato privo di sensi, immediatamente sono stati chiamati i soccorsi del 118 ma, nonostante l'uso del defibrillatore, non è stato possibile salvare la vita al 58enne, probabilmente già deceduto durante la notte.

LE INDAGINI

Dopo la scoperta del cadavere sono stati chiamati i carabinieri che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica degli eventi. Innanzitutto sono stati ascoltati i colleghi del commerciante che avevano passato la giornata precedente insieme a lui. Hanno confermato di essere stati in un'azienda agricola per gli impegni di lavoro aggiungendo che Konstantinos, in serata, aveva lamentato un fastidio, un prurito e un malessere generale forse collegato a un pizzico, al morso di un ragno. L'ipotesi è quella di uno shock anafilattico avvenuto durante la notte, mentre si trovava nella camera da solo, senza che nessuno potesse soccorrerlo.

Gli accertamenti dei carabinieri sono in corso, ma al momento sembra questa la ricostruzione più plausibile: il morso di un ragno potrebbe aver scatenato una reazione fatale. Con tutta probabilità il pizzico è avvenuto proprio durante le ore passate nei campi dell'azienda agricola di Sabaudia dove il gruppo di commercianti si era recato lunedì per l'appuntamento di lavoro.



«Siamo molto scossi per quanto accaduto - spiega Simone Ponziani, il direttore dell'hotel "Oasi di Kufra" dove soggiornava il gruppo - abbiamo fornito tutto il supporto necessario, purtroppo neanche l'uso del defibrillatore è servito a evitare la tragedia. Il gruppo di ospiti era qui a Sabaudia per motivi di lavoro, infatti sono rimasti fuori per l'intera giornata tornando in hotel soltanto la sera».

La salma del commerciante sarà ora restituita ai familiari, l'arrivo della moglie dalla Grecia è previsto per oggi, poi si affronteranno le procedure burocratiche per il trasferimento nel paese d'origine. Il commerciante di 58 anni lascia due figli.



Il ragno violino

Secondo il sito Aracnofilia "a livello nazionale i casi di morsi accertati sono poche unità l’anno e i casi con conseguenze gravi sono veramente rari. Ad oggi nessun decesso può essere certamente attribuito al morso del ragno violino".

La morte può tuttavia sopraggiungere non per la letalità del veleno ma per lo shock anafilattico, che può essere innescato anche dalla puntura di una piccola ape. E purtroppo non è possibile rilevare allergie fino a quando non si viene morsicati o punti da un insetto.