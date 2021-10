Domenica 31 Ottobre 2021, 05:03

IL CONCORSO

Occhi di colore castano, capelli neri e carnagione scura: tipica bellezza mediterranea. Sono i tratti distintivi della 22enne Federica Rizza, nata a Gaeta, finalista mondiale all'edizione 2021 di Miss Earth Italy del prossimo 21 novembre (80 paesi) dove rappresenterà l'Italia. Modella di professione, la giovanissima candidata che vive a Formia ha tutte le qualità che servono per poter raggiungere notevoli traguardi in carriera.

La sua genuinità anche davanti ad un obiettivo di una fotocamera o di una telecamera la indica come una ragazza semplice che ama la vita.

Miss Earth è uno dei quattro concorsi di bellezza più grandi del pianeta (Miss Universo, Miss International e Miss Mondo) con un giro mediatico tra i più importanti.

IL TEMA

Il tema di quest'anno è legato all'ambiente e la vincitrice della finale diventerà ambasciatrice e portavoce della Fondazione, oltre a divenire promotrice di cause ambientali in tutto il mondo. «Amo la fotografia, lo sport, la natura e gli animali, specialmente i cavalli confessa Federica, che ha studiato nel campo socio-sanitario e attualmente lavora con i bambini nelle ludoteche La mia passione è la moda». Vanta diversi titoli di bellezza: finalista nazionale nel 2018 per Miss Blu mare, qualificandosi nella top ten, nello stesso anno raggiunse le selezioni per Miss Italia a Jesolo (Venezia). La Rizza ha mosso i primi passi anche nel mondo televisivo partecipando a programmi come il Grande Fratello Vip e Vuoi scommettere?, mentre per il cinema è stata una comparsa nel film di Vincenzo Salemme Compromessi Sposi, girato anche nel sud pontino.

IL FUTURO

Sta studiando recitazione. «Rappresentare l'Italia in un kermesse così prestigiosa mi rende onore. Sono davvero orgogliosa di questa avventura, stimolante e al tempo stesso affascinante. Il mio sogno nel cassetto? Miss Earth sposa la bellezza con l'ambiente, un connubio imprescindibile».

Andrea Gionti

